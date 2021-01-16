أهالي الهيشة وتلّ براك يحتفلون بالذّكرى الـ 16 لتأسيس مؤتمر ستار

ونظّم مؤتمر ستار في بلدة الهيشة، بمناسبة تأسيسه، احتفالية شارك فيها المئات من أهالي بلدة الهيشة والقرى التابعة لها بمقاطعة كري سبي.

وبدأت الاحتفالية التي أقيمت في المدرسة الشرقية في بلدة الهيشة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة المتحدّثة باسم مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي، خلود الجدوع، هنّأت فيها جميع نساء شمال وشرق سوريا بهذه المناسبة.

وأكّدت بأنّ مؤتمر ستار كان له الفضل في تنظيم المرأة وانخراطها في المضمار السياسي والعسكري، وإخراجها من القوقعة التي كانت موضوعة فيها بسبب الذهنية السلطوية.

وألقيت خلال الاحتفالية مقتطفات شعرية تحيّي إرادة المرأة القوية، بالإضافة إلى وصلات غنائية من تراث المنطقة.

تل براك

وفي ناحية تل براك، نُظّمت الاحتفالية في قاعة مركز مؤتمر ستار بالنّاحية بحضور العشرات من الأهالي وعضوات مؤسّسات المجتمع المدنيّ.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقت الإدارية في مؤتمر ستار كلستان كلو كلمة، هنّأت فيها ذكرى تأسيس مؤتمر ستار على جميع الحضور وعلى جميع نساء شمال وشرق سوريا والمناضلات اللّواتي يناضلن لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، و قالت:" إنّ مؤتمر ستار هي حركة منظّمة خاصّة بالنساء تعمل على تنظيم النساء الموجودات في مناطق شمال وشرق سوريا".

وتابعت: "في ظلّ الهيمنة الاستعمارية والهيمنة الذكورية فقدت المرأة جميع حقوقها وهويتها وفقدت إدارتها، وفُرض عليها جميع أنواع العنف، لذا سعى هذا التنظيم النسائي إلى حماية حقوق المرأة وحمايتها من العنف الممارس بحقّها".

ومن ثمّ قدّمت فرقة الثقافة والفنّ في ناحية تل براك بعضاً من الفقرات الغنائية والرّقص الفلكلوريّ.

(ج)

ANHA