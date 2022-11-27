أهالي الهول: الاستهداف التركي لمخيم الهول دليل على أنها أكبر داعم لمرتزقة داعش

قصف جيش الاحتلال في 23 تشرين الثاني الجاري مخيم الهول في جنوب شرق مقاطعة الحسكة الذي يقطنه الآلاف من أسر مرتزقة داعش، ما أدى إلى فرار مجموعة من المرتزقة من المخيم.

في هذا الصدد، أعرب مواطنون من ناحية الهول عن سخطهم حيال هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

قال المواطن أحمد الحسين "إن الهجمات والمجازر الوحشية التي يرتكبها الفاشي أردوغان بحق شعب شمال وشرق سوريا، باستخدامه جميع الأسلحة حتى المحرّمة دولياً، لا يقبله أي قانون في العالم".

مشدداً "لن نضعف أمام ذلك، وسنكون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية".

مضيفاً "قصف الاحتلال التركي لمخيم الهول؛ يفسح المجال لمرتزقة داعش وزعزعة استقرار المنطقة".

أما المواطن لطيف محمد فقال: "لا شيء يخيفنا، لا هجمات دولة الاحتلال التركي ولا المرتزقة التابعون لها ولا خلايا داعش، وسنقف في وجه هذه الهجمات في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، حتى دحر الاحتلال والنصر".

وعن استهداف الاحتلال التركي لمخيم الهول، أشارت المواطنة أميرة خلف "مخيم الهول يضم الآلاف من أسر المرتزقة، وهو أخطر مخيم في العالم، وهذا سيؤدي إلى كارثة حقيقة للعالم أجمع".

بينما قال المواطن عمار الموسى "إن قيام تركيا في هذه المرحلة الحساسة، بضرب أخطر مخيم في العالم، يؤكد أنها الداعم الأكبر لتنظيم داعش، في محاولة منه لضرب استقرار المنطقة، وفرار أسر مرتزقة داعش من المخيم، ونشر الخراب في عموم مناطق شمال وشرق سوريا".

مشيراً "أن هذه الهجمات لن تضعفنا وسنقاوم حتى النصر".

(م ح)

ANHA