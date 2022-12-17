أهالي الهول يشددون خلال اجتماع على التعاون مع قسد لإفشال المخططات التركية

نظم مجلس ناحية الهول في مقاطعة الحسكة اجتماعاً جماهيرياً، لمناقشة آخر مستجدات الوضع في شمال وشرق سوريا.

شارك في الاجتماع الذي عقد في خيمة، نُصبت وسط الناحية، العشرات من أهالي الناحية، بالإضافة إلى وجهاء العشائر العربية ومؤسسات الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى أهالي الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدثت الإدارية في مجلس مقاطعة الحسكة، فيدان سيدو، عن هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف المنطقة وأشارت قائلة "شهدت المنطقة مؤخراً هجمات عنيفة من قبل الاحتلال التركي، واستهدافاً للبنى التحتية، وهذه الهجمات هي استهداف مباشر لمشروع الإدارة الذاتية الذي يمثل الحل لإنهاء الأزمة السورية".

وأكدت فيدان أن السياسة التي تتبعها تركيا هي سياسة غزو وقتل وتدمير للسوريين، واصفة إياها بـ"القذرة".

وشددت على ضرورة تكاتف جميع الشعوب لردع الهجمات التركية وقالت "إن تكاتف جميع مكونات شمال وشرق سوريا، هو الذي فضح سياسات تركيا الاحتلالية".

واختتم الاجتماع بالمداخلات من قبل الأهالي الذين أكدوا أن استمرار العمل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وتقوية أواصر المحبة بين المكونات ودعمها لبعضها سيفشل جميع سياسات دولة الاحتلال التركي.

(ع م/ م ح)

ANHA