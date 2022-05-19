أهالي الهول يقدمون مقترحاتهم للجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا

عقدت لجنة صياغة مسودة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، اجتماعها الجماهيري الثاني ضمن مقاطعة الحسكة، حيث عقدت اليوم اجتماعها مع أهالي ناحية الهول ووجهاء عشائر الناحية، ضمن المرحلة الثالثة من أعمال اللجنة لمناقشة المسودة مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، قبل تقديمها للمصادقة عليها من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية.

وحضر الاجتماع الذي عقد تحت خيمة نصبت أمام مجلس الناحية، العشرات من أهالي ناحية الهول والقرى التابعة لها، ووجهاء وشيوخ العشائر في الناحية، وممثلون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني فيها، وأعضاء لجنة صياغة العقد الاجتماعي "فتح الله حسو وإلهام مطلي وأكرم محشوش".

وقرئت في بداية الاجتماع مسودة العقد الاجتماعي المؤلفة من 99 بنداً من قبل أعضاء لجنة صياغة العقد الاجتماعي، وشرح كل بند من العقد على حدة للحضور، لينتهي بالرد على الاستفسارات، وتدوين اللجنة مقترحات الحضور.

وانتهى الاجتماع بتأكيد أعضاء اللجنة على تدوين كافة المقترحات، والآراء لرفعها للاجتماع الأخير للجنة الموسعة، قبل تقديم صياغتها النهائية للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(كروب/أم)

ANHA