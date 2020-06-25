أهالي الهول يدعون شعوب المنطقة إلى زيادة التلاحم لصد هجمات الاحتلال التركي

خرجت ردود عديدة مستنكرة لاستهداف طائرات الاحتلال التركي منازل المدنيين في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني، والذي أسفر عن استشهاد ثلاث نساء من ضمنهم ثنتان من عضوات مؤتمر ستار.

وتنديداً بممارسات الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" ومجازره بحق شعوب شمال وشرق سوريا، نظم مجلس ناحية الهول بالتنسيق مع مؤتمر ستار مظاهرةً في الناحية.

وتجمع المئات من أهالي الهول، إضافة إلى شيوخ العشائر العربية في الناحية أمام المجمع التربوي, واتجهوا صوب الدوار الرئيس في الناحية, وحمل المتظاهرون صور الشهيدات ولافتات كتب عليها "الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي فلنقف معًا ضد هذا الإرهاب", وسط ترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي وتحي مقاومة المرأة في شمال وشرق سوريا.

وعند الوصول إلى الدوار الرئيس وقف المتظاهرون دقيقة صمت, حيث تحدث بعدها باسم وجهاء العشائر في ناحية الهول الشيخ أدهم الصالح, الذي أوضح أنه في الوقت الذي تسعى فيه جميع القوى إلى إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها المنطقة, يواصل النظام التركي الفاشي اعتداءاته الوحشية على المنطقة سواء بالتدخل العسكري المباشر أو الاعتداء على الأراضي والقصف المدفعي.

الصالح، نوه إلى أن القصف الجوي على كل من مناطق شمال شنكال ومخيم مخمور وحلنج والذي راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، تم بالاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والدولة التركية، وهذه الهجمات تؤكد على مدى إجرام النظام التركي.

وقال الصالح في نهاية حديثه "نهيب بجميع مكونات شعبنا للتصدي لهذه الهجمات بالتلاحم وتصعيد النضال حتى تحرير أراضينا من رجس النظام التركي ومرتزقته".

ومن جانبها وباسم مؤتمر ستار، استنكرت منال خضر، هجمات الاحتلال التركي وقصفه لمناطق شنكال ومخيم مخمور، وقالت "هذا العدوان ما هو إلا عدوان ظالم وغاشم تسعى من خلاله إلى كسر إرادة المرأة الحرة المنظمة".

فيما لفت باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الهول, سالم السالم، أن هدف الدولة التركية من انتهاكاتها وتهديداتها هو ضرب مكونات شمال وشرق سوريا, "ونحن نعاهد إننا سائرون على خطا الشهداء حتى تحرير كامل أراضينا من الأعداء وتحقيق الحرية لكافة مكوناتنا".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بالاحتلال وتدعو إلى التكاتف لصد العدوان.

(ه إ- ج إ/هـ ن)

ANHA