أهالي الحسكة: ثورة 19 تموز قامت ضد الظلم والاضطهاد

وبدأت الفعالية، بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة من قبل عبد الغني أوسو باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وهنأ أوسو في بداية كلمته، كافة مكونات المنطقة والشعب السوري بمناسبة ثورة 19 تموز، مشيراً إلى أن ثورة 19 تموز التي انطلقت شراراتها من مدينة كوباني عام 2012، قامت ضد الظلم والاضطهاد والقوى المتطرفة والإرهاب الذي دخل إلى المنطقة.

وأضاف أوسو، إلى بأن هذه الثورة تنادي بكافة حقوق شعوب المنطقة، التي سكنت فيها منذ الآلاف السنين، والتي احتوت كافة المكونات، والتي دافعت عن حقها في كافة مراحل التاريخ، و حققت الأمة الديمقراطية بقوة وسواعد رجالها ونسائها.

مؤكداً في نهاية حديثه، بأن شعوب شمال سوريا بتكاتفها وتضامنها تقف اليوم في وجه كافة المؤامرات التي تحاك ضدها.

ومن ثم قدمت فرقة تولهلدان التابعة لمركز خابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة وفرقة الرقة للثقافة والفن، فقرات غنائية فلكلورية.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والفلكلورية.

(ك)

ANHA