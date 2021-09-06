أهالي الحسكة: سنتصدى لخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

هاجمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مجموعة مؤلفة من 7 مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي مما أدى إلى استشهادهم، وفق لبيان نشره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في الرابع من الشهر الجاري.

ونظمت، إدارة منطقة الحسكة، اليوم، وقفة احتجاجية، منددة بهجمات الاحتلال التركي على باشور وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع المحتل ضد الكرد.

ويأتي ذلك في سياق ردود الفعل الشعبية المناهضة والرافضة للسياسات التي يتبعها الديمقراطي الكردستاني تجاه القضية الكردية، وحرية كردستان.

وتجمع المئات من أهالي مدينة الحسكة في ساحة السريان بحي الناصرة، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، بالإضافة إلى يافطات كتب على واحدة منها "بالاتحاد الوطني سندحر الخيانة والاحتلال".

وبدأت الوقفة الاحتجاجية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، من ثم استمع الحضور إلى مقتطفات من حديث لعضو الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني، مراد قريلان،

وجاء حديث قريلان "هناك إصرار على افتعال المعارك بين البيشمركة والكريلا. ولم تصدر حركتنا أي تعليمات بشن هجمات ضد قوات البيشمركة ولا تفكر بذلك حتى. نحن نرى الاقتتال الداخلي في هذه المرحلة بمثابة كارثة والخطأ الأكبر في الحقيقة. نعلم جيداً أن الاقتتال الداخلي في هذه المرحلة التاريخية يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الشعب الكردي، هذا الاقتتال لا يخدم مصلحتنا ولا مصلحة الشعب الكردي".

ومن ثم ألقى عضو المجلس العام لحزب اتحاد الديمقراطي، مصطفى أحمد، كلمة أشار خلالها إلى أن اعتداءات وهجمات قوات الحزب الديمقراطي لا تخدم وحدة الصف الكردي وتحرير الأراضي المحتلة بل يخدم الاحتلال ومصالحه".

'سنتصدى للخيانة'

منوهاً "اليوم الشعب الكردي في الشرق الأوسط أصبح قدوة لكافة المجتمعات في العالم، بفضل فكر وإيديولوجية القائد عبدالله أوجلان ومقاومة أبناء شعوب المنطقة الشهداء".

وأضاف أحمد "إن الاحتلال التركي يواصل هجماته على المنطقة بكافة الوسائل، للنيل من إرادة الشعوب المقاومة، والقضاء على المشروع الديمقراطي الذي يضم كافة الشعوب".

مبيناً "هدف الاحتلال هو زرع الفتن بين الشعب الكردي خاصةً في كافة أجزاء كردستان، لن نقبل بمساندة PDK للاحتلال في شن هجماته على مناطق الدفاع المشروع، وسنقف أمام الخيانة".

حزب العمال الكردستاني هو إرادتنا وقوتنا

وأكد أحمد في نهاية حديثه، بأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني هم من حرروا شنكال ومخمور بعد انسحاب قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلاً "حزب العمال الكردستاني هو قوة تحرير الشعوب، وهو إرادتنا وقوتنا، ومن يعاديه يعتبر خائناً".

كما استنكرت عضو مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، يسرى إلياس، سياسة دولة الاحتلال التركي والمساندين لها (في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني)، مبينةً أن الهدف الرئيسي من الهجمات هو محاربة مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب التي تتبناها الإدارة الذاتية.

'ماضون في مشروعنا الديمقراطي'

مؤكدةً في نهاية حديثها "نحن شعوب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها نقول للاحتلال التركي نحن ماضون في مشروعنا الديمقراطي لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي يلبي طموحات كافة المكونات في المنطقة".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية، بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي (الكريلا)، وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(س ر)

ANHA