أهالي الحسكة: لن نكتفي بالتنديد سنحمل السلاح بوجه دولة الاحتلال التركي

قصف جيش الاحتلال التركي متفرقة في شمال وشرق سوريا بالطائرات الحربية والمسيّرة، الأمر الذي أثار حفيظة شعوب ومكونات المنطقة، وخرجوا إلى الساحات، وجددوا التزامهم بالدفاع عن المنطقة.

وقالت المواطنة نعيمة محمود: "أهالي شمال وشرق سوريا سيقفون مع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، الذين حموا الأرض وطهروها من التنظيمات الإرهابية".

من جانبها قالت المواطنة هدية محمد من مدينة الحسكة "خرجنا دعماً لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة الذين يدافعون عن أراضينا، وعن أمننا ضد الهجمات التركية الوحشية".

وبيّنت هدية محمد، أن دولة الاحتلال التركي تقوم بالتفجيرات داخل مدنها، وتتهم قواتنا وأبنائنا بها".

فيما قال المواطن محمد أمين قاسم "لن نكتفي بالتنديد بالهجمات التركية على مناطقنا، فليعلم الجميع أننا نقف إلى جانب قواتنا، وسنحمل السلاح ونقف في وجه الاحتلال التركي".

ونوه قاسم أن الجميع يسدون آذانهم وأعينهم حيال ما يرتكب بحق أهالي شمال وشرق سوريا، وتابع قائلاً "نحن نقول لهم بأننا لن نتراجع عن قضيتنا وثورتنا وقواتنا مهما حصل".

(م ح)

ANHA