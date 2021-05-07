أهالي الحسكة: هدف الاحتلال التركي قتلنا عطشًا

على الرغم من أن قطع الاحتلال التركي المياه عن أكثر من مليون شخص في الحسكة يعتبر عملًا ضد القوانين والمواثيق الدولية، إلا أن المجتمع الدولي مازال يلتزم الصمت حياله، فيما يؤكد مراقبون أن الاحتلال يستخدم المياه كـورقة سياسية، رغم أن القوانين الدولية تمنع إقحام الموارد الطبيعية في النزاعات والحروب.

'الاحتلال التركي يريد قتلنا عطشًا'

وحيال هذا الموضوع استطلعت وكالتنا آراء أهالي الحسكة، وقال عامر سعدون: " تزداد معاناتنا من انقطاع المياه عن منطقتنا يومًا بعد يوم، فيما نقوم بشراء المياه غير الصالحة للشرب والتي تستخدم للأعمال المنزلية بمبالغ باهظة الثمن، وزادت الضغوط علينا مع حلول شهر رمضان".

وصف سعدون استمرار قطع تركيا للمياه بأنه: "جريمة بحق الإنسانية"، معبّرًا عن أمله بتدخل المنظمات الدولية والإنسانية للضغط على الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأكد سعدون أن هدف الاحتلال هو "إبادة الشعوب"، من خلال شن هجماته على المنطقة من جهة وقطع المياه عنهم من جهة أخرى، وقال: "الاحتلال التركي يريد قتلنا عطشًا".

'تركيا تواصل نهج الإبادة بحق الشعوب'

من جانبه بيّن المواطن إبراهيم حسين خلال حديثه مع وكالتنا أن تركيا هي "دولة ظالمة، وتتدخل في شؤون دول الجوار، وأقدمت على ارتكاب الكثير من الإبادات والمجازر بحق الشعوب من خلال شن هجماتها، ولاتزال تسير على نفس النهج الإجرامي".

حسين أوضح أن الاحتلال التركي بعد احتلاله لمنطقة سري كانيه وسيطرته على محطة علوك، يواصل قطع مياه المحطة بين الحين والآخر عن أكثر من مليون نسمة، وقال: "أهالي المنطقة يعيشون حالة عطش شبه دائمة، وخاصةً بعد تفشي جائحة كورونا في المنطقة".

'قطع المياه جريمة حرب بحق الإنسانية'

ومن جانبه ناشد حسين مسرط خلال حديثه لوكالتنا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة، النظر بعين الإنسانية إلى وضع أهالي المنطقة، وقال: "على المنظمات الدولية الوقوف في وجه هذا العمل الإجرامي، الذي يعتبر جريمة حرب بحق الإنسانية، هدفها الضغط على شعوب المنطقة وإدارتها الذاتية".

(كــروب ل)

ANHA