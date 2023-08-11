أهالي الحسكة يثنون على مبادرات إمدادهم بمياه الشرب

يعاني أهالي الحسكة منذ احتلال تركيا ومرتزقتها لمدينة سري كانيه، من شح المياه بشكل كبير، وذلك بسبب السياسة التي تنتهجها بحرمان مليون ونصف مليون نسمة من أبسط مقومات الحياة.

وأعلنت مديرية المياه في الحسكة في 3 تموز الجاري المدينة منطقة منكوبة، وفي ظل هذا الإعلان قدمت مبادرات إنسانية وعشائرية، لمؤازرة الأهالي وإمدادهم بالمياه، في ظل الحرارة الشديدة واستمرار قطع مياه محطة علوك.

ووصل عدد الصهاريج التي أرسلت لإمداد الأهالي بالمياه إلى 310 صهاريج نظمت على شكل 6 مراحل، وزعت خلالها على أحياء المدينة.

في هذا السياق، أدانت المواطنة فاطمة العبيد من حي المشيرفة بمدينة الحسكة ما ترتكبه تركيا من سياسات قطع المياه، قائلة: "ندين تداخل سياسات تركيا بمقومات حياتنا التي هي من حقنا، نطالب بإمدادنا بالمياه فنحن نعاني كثيراً في ظل الحرارة الشديدة التي نشهدها".

وشكرت فاطمة العبيد القائمين على المبادرات التي قدمت لمؤازرة الأهالي وإمدادهم بالمياه وتمنت أن تستمر هذه المبادرات وإيصال المياه إلى جميع الأحياء.

فيما أشارت المواطنة خطر الأحمد من سكان حي المشيرفة، إلى أن ممارسات تركيا لا إنسانية فالحصول على الماء حق للجميع وقالت: "المياه من حقنا ولا يجوز لأحد أن يقطعها عنا في ظل ما نعانيه من ظروف المعيشة الصعبة، متسائلة "لم كل هذه الممارسات اللاأخلاقية بحقنا".

وعبرت خطر الأحمد في نهاية حديثها عن سرورهم بما يقدم لهم من مبادرات ومؤازرات لإمدادهم بالمياه "نحن ممتنون كثيراً ومسرورون بما تقدمه الإدارة الذاتية والمبادرات العشائرية لمؤازرتنا وإمدادنا بالمياه".

من جانبها، شكرت المواطنة خديجة سينو من سكان حي المشيرفة، القائمين على هذه المبادرات وأكدت أنها دليل على التضامن وتعزيز روح المسؤولية بين أهالي شمال وشرق سوريا.

(ف)

ANHA