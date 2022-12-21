أهالي الحسكة يتضامنون مع المحاصرين في حلب والشهباء وينددون بممارسات حكومة دمشق

منذ شهر آب الماضي، تفرض حكومة دمشق حصاراً شديداً على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، ويعد الأقسى منذ عام 2018، وتمنع دخول المواد الأساسية والمحروقات والمواد الغذائية والأدوية إليها.

واستنكر أهالي مدينة الحسكة، الحصار الحكومي، وأعربوا عن تضامنهم مع الأهالي المحاصرين في مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وقالت المواطنة، نجاح حواس، إن "غاية حكومة دمشق من فرض الحصار على مقاطعة الشهباء؛ لإعادة فرض سيطرتها على المنطقة والنيل من إرادة الشعب".

معربة عن رفضها للحصار بالقول: "لن نقبل بهذا الحصار اللا إنساني المفروض على أهلنا في الشهباء، ونرفض ذلك رفضاً قاطعاً".

الحصار الحكومي والهجمات التركية

وأشارت نجاح إلى تلاقي مصالح دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، وذلك بقولها: "في الوقت الذي لا ينفك الاحتلال التركي يهاجم شمال وشرق سوريا، تفرض حكومة دمشق حصاراً على مقاطعة الشهباء؛ ما يدل على تعاونهما ضد شعب شمال وشرق سوريا".

بدوره، قال المواطن عصمت فاطمي إن "غاية حكومة دمشق من الحصار؛ تهجير وتشريد سكان الشهباء"، مؤكداً أن "المقاومة التي يبديها أهالي مقاطعة الشهباء تأتي من ارتباطهم الوثيق بتراب أرضهم وعدم التخلي عنها مهما كلفهم الثمن!".

مبيناً "على الرغم من الخلافات بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، إلا أنهما يتكاتفان مع بعضهما البعض، خاصة إذا كانت المسألة متعلقة بإنهاء الكرد. لكن على الرغم من كل ذلك لن نحني للعدو وسنقاوم حتى النصر".

'الأجدى بحكومة دمشق الدفاع عن الشهباء'

من جانبها استنكرت المواطنة، صباح موسى، الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ووصفته بـ "الممارسات الوحشية".

وتابعت معربة عن رفضها للحصار، "لن نقبل بأي شكل من أشكال الحصار على أهالي في مقاطعة الشهباء"، مضيفة "عوضاً عن فرض الحصار؛ الأجدى بحكومة دمشق الدفاع عن الشهباء ضد الأعداء والهجمات".

في السياق ذاته، قال المواطن، محمد داوي: "مهما حاول الاحتلال التركي وحكومة دمشق القيام بهذه الأفعال الشنيعة وفرضهما الحصار على منطقتنا، إلا أن ذلك لن يكون عائقاً أمامنا بل سنستمر في النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر".

(م ح)

ANHA