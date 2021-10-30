أهالي الحسكة يطالبون بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

وخرج ظهر اليوم، الآلاف من أهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا في مظاهرة حاشدة، مطالبين بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا ضد طائرات ومسيّرات الاحتلال التركي، منددين بالتهديدات التي تطال مناطقهم.

وانطلقت المظاهرة من أمام حديقة القائد عبد الله أوجلان في حي الناصرة، متجهة إلى ساحة آزادي في حي تل حجر، بعد أن جابت عدة شوارع في المدينة، حاملين لافتات كتب عليها "نطالب بفرض حظر جوي لمنع الهجمات التركية"، وصور شهداء قوات سوريا الديمقراطية، وضحايا هجمات الاحتلال التركي.

وتحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية مع وصول المتظاهرين إلى ساحة آزادي في المدينة، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وتخلل الوقفة الاحتجاجية كلمات عدة، استُهلت بكلمة حزب الاتحاد الديمقراطي، ألقاها حسين بري، وركز فيها على المقاومة التي أبداها أبناء شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها في وجه كل ما تعرضت له المنطقة من هجمات بدءاً من جبهة النصرة، وصولاً إلى مرتزقة داعش والاحتلال التركي.

وأشار إلى أن شعوب شمال وشرق سوريا لن تتنازل عن مكتسباتها المتحققة، ولن تتراجع عن مشروعها الديمقراطي، وستتصدى لأي نوع من الهجمات، وقال "الهجمات التي يقدِم عليها أردوغان وجيشه ومرتزقته لن تنال من إرادة شعوب المنطقة، التي اعتمدت على فلسفة القائد أوجلان، والمستمدة من مقاومة مظلوم دوغان ومقاومة السجون".

ولفت حسين بري إلى "أن مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، قلبا جميع الموازين السياسية، وأفشلا مصالح الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الأزمة السورية، رغم الخيانة التي تتعرض لها المنطقة من قبل بعض الأطراف والأحزاب السياسية التي تدعي الكردياتية".

وطالب الأطراف السياسية الكردية المنحازة للاحتلال التركي، بالتخلي عن مطامع الاحتلال التركي في المنطقة، والعودة إلى شعوب شمال وشرق سوريا، والشعب الكردي في باشور كردستان، والعمل من أجل مصالح الكرد، في إشارة إلى "المجلس الوطني الكردي، والحزب الديمقراطي الكردستاني".

ومن جانبها، أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار, شكرية محمد, في كلمة "أن ما تتعرض له المنطقة من هجمات مستمرة، وكذلك من تهديدات، تثبت نجاح مشروع الإدارة الذاتية ومشروع أبناء شمال وشرق سوريا الديمقراطي"، ولفتت أن هذه الهجمات لن تثنيهم عن المقاومة ونيل الحرية.

وتطرقت في حديثها إلى ما تعرضت له مدينة كوباني في الـ 20 والـ 23 من شهر تشرين الأول الجاري، من استهداف طيران الاحتلال التركي المسيّر للمدنيين والعسكريين في المدينة، مشيرة إلى أن التهديدات هي لإضعاف القوة الشعبية، وقالت: "لن نسمح باقتطاع أجزاء أخرى من مناطق روج آفا، بل سنسعى إلى تحرير كل من عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض".

وأوضحت أن أهالي شمال وشرق سوريا لن يتخلوا عن المكتسبات التي تحققت، وعن مطالبهم ومشروعهم حتى تحقيق الحرية والديمقراطية لشعوب العالم.

وطالبت الكلمات في نهاية المظاهرة المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا، للحد من ما يتعرض له المواطنين من استهداف طيران الاحتلال التركي المسيّر.

(كروب/أ م)

ANHA