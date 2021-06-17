أهالي الحسكة يطالبون المجتمع الدولي بالتدخّل لوقف همجية الاحتلال التركيّ

وتجمّع المتظاهرون في جسر المفتي بحي تل حجر, حاملين أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة ومؤتمر ستار, ثم انطلقوا في مظاهرة، مرددين الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا وتندّد بالاحتلال التركي.

وعند وصولهم إلى دوار الشهيد سرحد، وقفوا دقيقة صمت, تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله, قالت في مستهلّ كلمتها: "عمدت الدولة التركية متمثّلة بحكومة العدالة والتنمية ومنذ بداية الثورة في سوريا إلى لعب الدور الأكبر في نشر الخراب والدمار في المنطقة".

وأضافت سمر العبد الله: "لجأ الاحتلال التركي إلى إشعال الفتنة في جبال كردستان، وقام بمهاجمة مناطق من جنوب كردستان ولا سيما مخيم مخمور الذي يقيم فيه المدنيون الفارّون من بطش الدولة التركية".

واستنكرت سمر العبد الله في نهاية حديثها ممارسات وسياسات الدولة التركية, وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام همجية ودموية حكومة العدالة والتنمية, التي تشكل خطراً على جميع شعوب الشرق الأوسط.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتندد بالاحتلال التركي.

(إ)

ANHA