أهالي الحسكة يستذكرون شهداء كانون الثاني وشباط

نظم مجلس عوائل الشهداء، ظهر اليوم، في مدينة الحسكة، مراسم استذكار 190 شهيداً، من الذين استشهدوا خلال الأعوام الماضية، خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، وشهداء حملة "مطرقة الشعوب"، في قاعة سردم الثقافية في المدينة، بحضور العشرات من الأهالي وذوي الشهداء، وممثلين عن مجلس مقاطعة الحسكة وقوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي.

وتضمنت المراسم استذكار 35 شهيداً من شهداء حملة "مطرقة الشعوب"، و93 شهيداً من شهداء شهر كانون الثاني/ يناير، و62 شهيداً من شهداء شباط/ فبراير، من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي، والدفاع الذاتي، وقوات الدفاع الشعبي.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة، ألقاها القيادي في مجلس الحسكة العسكري شيار حسكة، تطرق في مستهلها إلى البطولات التي سطرتها القوات العسكرية، والتضحيات التي قدمها الشهداء في حملة "مطرقة الشعوب" أثناء هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة، وكذلك الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حرية الشعوب.

وقال: "نحن قوات سوريا الديمقراطية، سنبقى على عهدنا ووعدنا بالسير على خطا شهدائنا حتى تحقيق النصر والحرية".

كما استذكرت عضوة مؤتمر ستار، وصف شبوط، في كلمة لها، شهداء شمال وشرق سوريا، وقدمت التعازي لذوي الشهداء، ولعموم شمال وشرق سوريا، وعاهدتهم على تصعيد النضال لتحقيق الأهداف التي ناضل الشهداء وقدموا حياتهم لأجلها.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيوني، تضمن صور شهداء كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبرار، وشهداء حملة "مطرقة الشعوب".

(ن م/أم)

ANHA