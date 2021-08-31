أهالي الحسكة يستذكرون 91من شهداء شهر آب في مزار الشهيد دجوار

وأقيم مراسم الاستذكار في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية بالحسكة، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وأهالي الحسكة وريفها وذوي الشهداء.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل سلمى قاسم، التي استذكرت الشهداء وقدم العزاء لذويهم، وقالت: "رفاقنا في جبهات القتال يواصلون المقاومة سيرا على نهج رفاقهم الشهداء، لذا مهما كثف الاحتلال التركي هجماته على المنطقة لن يستطيع النيل من إرادة أبنائنا وبناتنا وشعبنا".

ومن جانبه ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية آلان حسكة كلمة قال فيها: "ننحني إجلالا وإكراما أمام عظمة الشهداء وذويهم، فنحن كقوة عسكرية نجدد لهم العهد بأن نواصل السير على دربهم حتى الرمق الاخير دفاعاً عن أرضنا التي رويت بدماء رفاقنا الشهداء".

وبعدها قرئ أسماء شهداء شهر آب من قبل مجلس عوائل الشهداء.

واختتمت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

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ANHA