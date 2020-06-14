أهالي الحسكة يستذكرون 6 من أبنائهم الشّهداء

استذكر المئات من أهالي مدينة الحسكة وذوي الشهداء، اليوم، 6 شهداء ضمن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي HPG كل من الشهيد دلدار صفقان الاسم الحقيقي هيفين ممدوح و سيبان شاهين الاسم الحقيقي خبات جاسم، الذين استشهدا في جبال هكاري شمال كردستان، ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، كل من الشهيد كوسفي حسكة الاسم الحقيقي فواز المحسن، آركش حسكة الاسم الحقيقي حسن عبد مصطفى، باسل حسكة الاسم الحقيقي محمد الجفّال، وأعضاء قوات الأمن الداخلي الشهيد سعيد المحمد الذين استشهدوا ضمن مقاومة الكرامة أثناء التصدي لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على منطقة سري كانيه بتواريخ مختلفة.

وبدأت مراسم الاستذكار التي أقيمت في مزار الشهيد دجوار الواقع في قرية الداوودية بمدينة الحسكة، بالوقوف دقيقة صمت تزامنت مع عرض عسكري من قبل قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، ومن ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة عضو اللجنة الإدارية لعوائل الشهداء في مدينة الحسكة محمد الخطيب والإدارية في مجلس عوائل الشهداء العسكري في مقاطعة الحسكة فيان كوباني.

وقدّمت مجمل الكلمات العزاء لذوي الشهداء، ونوّهت إلى أنه بالرغم من قلّة الإمكانيات لدى شعوب شمال وشرق سوريا وقواتها العسكرية قاموا بهزيمة داعش ومقاومة الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة، وذلك بفضل الإرادة القوية التي انبثقت من نهج وفلسفة الأمة الديمقراطية التي وحدت الشعوب.

وكما أشارت الكلمات إلى أنّ أبنائهم الشهداء حموا أرضهم ووطنهم بدمائهم، من خلال إرادة شعوب المنطقة وتلاحمهم وتكاتفهم ووقوفهم صفاً واحداً.

تلاها قراءة وثائق الشهداء الستة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة روجدا أحمد وسلّمت لذوي الشهداء.

وانتهت مراسم الاستذكار بزغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيّي مقاومة القائد أوجلان في سجن جزيرة إيمرالي.

( بـ ر - ج أ/ل)

ANHA