أهالي الحسكة يشيّعون جثمان مقاتل قسد آمد روجدم

نظم مجلس عوائل الشهداء اليوم الثلاثاء، مراسم لمقاتل قوات سوريا الديمقراطية محمد جمعة العبد (الاسم الحركي آمد روجدم) الذي استشهد مدينة الحسكة، في 26 كانون الثاني الجاري، أثناء أدائه لواجبه الوطني.

استلم المشيّعون جثمان الشهيد محمد العبد من أمام مجلس عوائل الشهداء، متجهين إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية شمالي مدينة الحسكة، حيث أقيمت المراسم.

فور وصولهم إلى المزار، وقفوا دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، ألقتها الإدارية عيدة سمعو، التي تقدمت بالعزاء لذوي الشهيد وتمنت لهم الصبر والسلوان.

وأضافت "نحن نمضي قدماً على خطى شهدائنا الذين لم يتخلوا عن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ونقدم في هذه المرحلة أغلى ما عندنا في سبيل الحفاظ على تراب وطننا".

كما ألقى الإداري في مكتب العلاقات العسكرية التابع لقوات الدفاع الذاتي، عبد محمد ساير، كلمة قال فيها: "قواتنا أفشلت كل المخططات الرامية لاستهداف مناطقنا، وآخرها في سجن الصناعة بمدينة الحسكة".

وأكد ساير في ختام كلمته "سنستمر بنضالنا ومقاومتنا ودفاعنا عن حقنا وحريتنا حتى تحقيق النصر واسترجاع أراضينا التي احتلتها الدولة التركية الفاشية".

لتنتهي مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهيد محمد العبد، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء هيفين سينو، وتسليمها لذويه، ليوارى جثمان الشهيد الثرى في مزار الشهيد دجوار، وسط زغاريد الأمهات شعارات تحيي تضحيات الشهداء.

(ن م/س ر)

ANHA