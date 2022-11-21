أهالي الحسكة يشيّعون جثمان الشهيد خالد أوسو إلى مثواه الأخير

بمشاركة المئات من أهالي مدينة الحسكة، بدأت مراسم تشييع جثمان الشهيد خالد أوسو بالوقوف دقيقة صمت، بالتزامن مع عرض عسكري إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، هجار عبدو كلمة عزّى فيها عائلة الشهيد وأكد أن "هجمات دولة الاحتلال التركي على أهالي شمال وشرق سوريا هدفها ارتكاب المزيد من المجازر بحق أهالي المنطقة".

من جانبه، قال القيادي في المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، شورش حسكة: "إن الشهيد خالد كان يتحلى بإرادة قوية على الرغم من تهجيره من مدينته سري كانيه ولم يتوانَ عن أداء مهامه لحظة واحدة بل دافع عن كل مدينة وناحية في شمال وشرق سوريا بعزيمة كبيرة"، معاهداً على السير على خطا الشهداء حتى الوصول إلى الحرية.

من جهته، قال ابن عم الشهيد خالد، محجوب أوسو: "إن أهالي سري كانيه عاهدوا منذ احتلال مدينتهم على عدم التخلي عن روج آفا والدفاع عنها حتى تحقيق النصر".

ثم قرئت وثيقة الشهيد خالد أوسو من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وسلمت لذويه ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ه إ/ م ح)

ANHA