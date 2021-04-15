أهالي الحسكة يشيّعون جثمان الشهيد عبد العزيز السالم

واستلم المشيّعون جثمان الشهيد عبد العزيز السالم, من أمام مجلس عوائل الشهداء, وانطلقوا بموكب ضم عدداً من السيّارات، متّجهين صوب مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

وعند وصول المشيّعين إلى المزار، بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت, بالتزامن مع عرض عسكري قدّمته وحدات حماية الشعب والمرأة, تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء, ألقتها العضوة في مجلس عوائل الشهداء عزيزة حسين, والتي قدّمت من خلالها واجب العزاء لذوي الشهيد، وقالت: "هؤلاء الشهداء هم شهداء المحبّة والحرية، قدّموا أرواحهم في سبيل الوطن".

وتحدّث باسم القوات العسكرية، قائد لواء في واجب الدفاع الذاتي بمقاطعة الحسكة محمد دواد, وقال: "لولا تضحيات الشهداء لم تتحقّق هذه الإنجازات والمكتسبات التي حقّقناها في مناطق شمال وشرق سوريا, فعلينا أن نحافظ على مبادئهم وقيمهم التي نالوا مرتبة الشهادة من أجلها".

ومن ثمّ قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد, وسلّمتها لذوي الشهيد.

ثمّ حمل رفاق السلاح جثمان الشهيد عبد العزيز السالم، ليوارى الثرى في مثواه الأخير، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجّد الشهداء.

(إ)

ANHA