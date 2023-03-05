أهالي الحسكة يشيّعون جثمان عضو الجمارك معن البدران إلى مثواه الأخير

وشارك اليوم المئات من أهالي مدينة الحسكة وريفها في مراسم تشييع جثمان عضو قوات جمارك الجزيرة معن البدران، الذي استشهد في 2 آذار الجاري، أثناء تأديته لواجبه، وذلك إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية شمال الحسكة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء، محمود دجوار كلمة عزى فيها ذوي الشهيد وتمنى لهم الصبر والسلوان، وقال: "نستذكر في شخص الشهيد معن جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية لشعبهم".

من جانبه، ألقى عضو مكتب عوائل الشهداء في قوات الحماية الذاتية في شمال وشرق سوريا، عبد الحميد الساير كلمة قال فيها: "بفضل هؤلاء المقاتلين، وتكاتف مكونات المنطقة، نعيش اليوم بأمان وسلام"، معاهداً جميع الشهداء على المضي على دربهم حتى تحقيق آمالهم وأهدافهم التي استشهدوا من أجلها.

باسم قوات الجمارك في إقليم الجزيرة ألقى الإداري في الجمارك، جوان عيسو كلمة ترحم في بدايتها على أرواح الشهداء، وتمنى الصبر والسلوان لذويهم، وقال: "شهادة الرفيق معن دليل على استمرار المقاومة، ونؤكد استمرارنا في المضي قدماً على خطاه".

وشدد أن على جميع المكونات الاتحاد والوقوف وقفةً واحدةً لتحقيق آمال شهدائهم وحماية المنطقة".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد من قبل الإدارية في مؤسسة عوائل الشهداء روجدا أحمد، وتسليمها إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى، وسط تريد "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ف)

ANHA