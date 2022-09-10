أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عبر بيان لها في الـ8 من أيلول، استشهاد اثنين من مقاتليها خلال حملة " الإنسانية والأمن" وذلك في اشتباك مع خلية مسلحة تابعة لمرتزقة داعش في القطاع الخامس داخل مخيم الهول، المخيم الذي يعتبر الأخطر في العالم.

وشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان الشهيد راغب برغش، الاسم الحركي: جسور خبات، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه، خلال حملة "الإنسانية والأمن".

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تزامناً مع عرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية، تلاها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك شجاع هصر، قال فيها:" لقد نال الشهيد راغب شرفاً لا يناله كل إنسان، فالشهادة فخر له ووسام لنا نعلقه على صدورنا".

وأضاف: " إن يوم استشهاده فخر وعز لنا، فقد سطر بشهادته أسمى درجات الشرف من أجل الدفاع عن تراب أرضه ووطنه".

كما ألقى القيادي في مجلس الهول العسكري خالد عيسى، كلمة تحدث فيها عن تضحيات الشهداء من أجل تطهير أرضهم من مرتزقة داعش الإرهابي، ومن أجل بناء سوريا الديمقراطية.

وعاهد عيسى، جميع الشهداء على السير على نهجهم حتى تحقيق النصر لشعوب شمال وشرق سوريا، والعيش بحرية وكرامة على أرضهم.

ومن ثم تمت قراءة وثيقة الشهادة وسلمت لذويه، لتنتهي المراسم بحمل جثمان الشهيد على الأكتاف ليوارى الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء.

(ن م/ك)

ANHA