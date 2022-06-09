أهالي الحسكة يشيعون جثمان الشهيد بردي إلى مثواه الأخير

وشارك المئات من أهالي مدينة الحسكة، اليوم، في مزار الشهيد دجوار بالحسكة، في مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية بردي الفارس، الاسم الحركي بيغو، الذي استشهد خلال تأدية واجبه العسكري.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري قدمه مقاتلون من وحدات حماية الشعب .

وألقت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء فاطمة حسين كلمة، استهلتها بتقديم العزاء لذوي الشهيد وقالت: "ننحني أمام عظمة الشهداء الذين منحونا الحياة الحرة. فاطمة قالت: إن الشهداء هم دروع الوطن وتضحياتهم سبيل الوصول إلى الحرية.

وبدوره عاهد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية جكدار جودي، على السير على خطا الشهداء وأضاف:" في هذا المكان المقدس نعاهد شهداءنا على المقاومة حتى آخر قطرة دم في أجسادنا والسير على خطاهم".

قرأت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وثيقة الشهادة وسلمتها لذوي الشهيد بردي.

ليحمل بعدها جثمان الشهيد على أكتاف رفاق دربه ليوارى الثرى في مزار الشهيد دجوار، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهيد.

(سـ)

ANHA