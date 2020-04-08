أهالي الحسكة يرحبون بقرار تمديد الحظر ويطالبون بمساعدة الأسر المحتاجة

مع توسع انتشار وباء كورونا في بلدان العالم، مددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر التجوال في مناطقها لمدة 15 يوماً آخر، كإجراء احترازي من الوباء.

إلا أن قرار الحظر وتوقف الأعمال والمنشآت جعل أغلب الأسر التي تعتمد في قوتها على العمل اليومي، دون عمل ودخل.

أهالي الحسكة رحبوا بقرار تمديد الحظر، وطالبوا بمساعدة الأسر المحتاجة،في لقاء مع وكالتنا ANHA:

المواطن علي شيخ نذير من أهالي حي الصالحية في الحسكة قال إن "قرار تمديد حظر التجوال جيد للوقاية من الفيروس، وعدم ظهروه في مناطقنا, إلا أن أغلب الأهالي يلقون صعوبات في تأمين حاجاتهم اليومية في ظل الحظر، ويتوجب مساعدتهم".

وأضاف: الواجب على الشعب الالتزام بقرار حظر التجوال لأنه فيروس خطير, وإذا ظهر في مناطقنا، فإننا لا نملك إمكانات للقضاء عليه.

من جانبها قالت المواطنة أفين أحمد من مُهجّري سري كانيه :"نحن ملتزمون بقرار حظر التجوال، ولا نخرج من منازلنا إلا للضرورة, لكن نلقى بعض الصعوبات من حيث تأمين احتياجاتنا اليومية".

بينما قال المواطن عماد بدرخان بأن قرار حظر التجوال جيد من أجل سلامة الشعب من ظهور الفيروس، وأشار" قرار حظر التجوال جيد، إلا أن له تأثير كبير على العمال وخاصة الذين يسكنون في منازل بالايجار".

وطالب المواطن عماد بدرخان في ختام حديثه المنظمات الإنسانية بمساعدة الأسر الفقيرة حتى الانتهاء من حالة الحظر.

(س و)

ANHA