توافد العشرات من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية لتقديم واجب العزاء لذوي المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، الشهيد أويس إبراهيم، الاسم الحركي مهيب، الذي استشهد خلال مشاركته في عملية "تعزيز الأمن" في بلدة ذيبان بدير الزور في 31 آب المنصرم.

ونُصبت خيمة الشهيد أويس إبراهيم في حي الزهور بمدينة الحسكة، وعلّقت فيه صوره وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤسسة عوائل الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى أحمد الهريس عضو مجلس عوائل الشهداء كلمة، استذكر فيها بشخص الشهيد أويس جميع شهداء الحرية، وأكد أن الشهيد ويس هو فخر لجميع مكونات المنطقة ووسام يوضع على صدورنا.

وأوضح: "ما يحدث في دير الزور مؤامرة تحاك ضد المنطقة في محاولة لكسر إرادة شعبها، ومن هنا نعاهد شهداءنا بالحفاظ على مكتسباتهم وإكمال مسيرتهم".

من جانبه، ألقى عضو العلاقات العسكري في مجلس العسكري في الحسكة ذياب إبراهيم، كلمة "عزى فيها عائلة الشهيد أويس والقوات العسكرية ورفاقه المقاتلين، وعاهد الجميع بالسير على خطاه".

وأضاف: "ما يحصل في المنطقة مؤامرة من قبل الاحتلال التركي والجهات المعادية لبث الفتنة بين شعب المنطقة، ولكنه لن يستطيع ذلك، كون شعبنا متحد منذ بداية هذه الثورة، ومتكاتف وسوف يفشل المخططات التي تحاك ضد المنطقة".

واختتمت المراسم بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء.

(آ أ/ م ح)

ANHA