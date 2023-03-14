أهالي الحسكة يقدمون واجب العزاء لذوي مقاتل قسد محمد حموي

توافد أهالي مدينة الحسكة وقراها وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى خيمة عزاء الشهيد، محمد ماهر حموي، (الاسم الحركي: جودي ولات)، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، لتقديم واجب العزاء لذويه، الذي استشهد في الـ 4 من آذار الجاري؛ إثر تعرضه لحادث أثناء التدريب.

بدأت مراسم تأدية واجب العزاء في خيمة العزاء التي نصبت من مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، وتخللها كلمة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، القتها عضوة المجلس فاطمة العلي، كلمة قالت فيها "نعزي عائلة الشهيد محمد حموي الذي ضحى بنفسه في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمناطق شمال وشرق سوريا".

واستذكرت فاطمة شهداء انتفاضة 12 آذار، وأكدت "سنواجه الأعداء في سبيل الحفاظ على مكتسبات ثورتنا وأبنائنا بكافة الأساليب والطرق".

وانتهت مراسم العزاء بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء وتندد بالاحتلال.

(ه إ/ م ح)

ANHA