أهالي الحسكة يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد عدنان مطر

توافد اليوم، المئات من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية فيها، إلى خيمة عزاء مقاتل قوات الدفاع الذاتي، الشهيد عدنان مطر حسين، (الاسم الحركي لورنس حسكة)، لتقديم واجب العزاء لذويه.

واستشهد المقاتل عدنان حسن، اثناء تأديته لواجبه العسكري في مدينة الحسكة في الـ 23 من آب الجاري.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكرت عضوة لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، نجاح حواس، عبر كلمة، جميع شهداء المدينة، وقالت: "نستذكر في شخص الشهيد عدنان جميع شهداء الحرية، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير أرضهم وشعبهم".

وتطرقت نجاح حواس للحديث عن مسيرة الشهيد عدنان، قائلة: "إن الشهيد عدنان قدم أغلى ما يملك دون تردد، وقاوم في وجه الأعداء بإرادة وإصرار حتى نال مرتبة الشهادة".

مؤكدة في نهاية حديثها، السير على خطا الشهداء والحفاظ على مكتسبات ثورة روج آفا والشهداء.

من جانبه، تحدث باسم مجلس الحسكة العسكري، عضو المجلس حميد حسن، قائلاً: "ننحني إجلالاً وإكباراً أمام عظمة الشهداء وتضحياتهم البطولية، ونتقدم بأحر التعازي لعائلة الشهيد".

مؤكداً في ختام حديثه "أن لكل شيء بدل وبدل الحرية الشهادة، فنحن نفتخر بالشهادة، وسنقدم كل ما نملك ونتعهد للشهداء بأننا سنبقى مقاومين في دربهم حتى الرمق الأخير".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة شهادة، الشهيد عدنان مطر حسين، وتسليمها لذويه وبترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "الشهداء أحياء لا يموتون، عاشت مقاومة الشهداء".

(س س/ م ح)

ANHA