أهالي الحسكة يجددون العهد للشهداء

توافد، اليوم، العشرات من أهالي مدينة الحسكة، وأعضاء المؤسسات المدنية والقوات العسكرية، إلى خيمة عزاء الشهيدين أحمد المطلق، (الاسم الحركي ريناس) المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، والشهيد صابر أحمد، (الاسم الحركي دلشاد باديني) المقاتل في قوات الكوماندوس، لتقديم واجب العزاء لذويهما. واستشهد المقاتلان أثناء تأديتهما لواجبهما العسكري في مدينة الحسكة في 1 أيار الجاري.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدنية الحسكة، عزيزة حسين، كلمة أشارت فيها إلى التضحيات الجسام التي قدمها شعب شمال وشرق سوريا، وقيمة الشهداء لدى شعب المنطقة: "الشهداء أصبحوا منارةً في سماء الحرية، من أجل الدفاع عن أرضهم وشعبهم، فالشهداء أصبحوا جسراً لوصول شعب المنطقة إلى قمم الحرية".

من جانبه، أكد القيادي في المجلس العسكري لإقليم الجزيرة بمدينة الحسكة، حميد حسن، أن: "الشهيد دلشاد عاش في كنف عائلة وطنية تنتهج فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وأشار إلى أنه بفضل العوائل الوطنية وصل شعب شمال وشرق سوريا لأعلى مراحل المقاومة، ومن خلالهم تمكنت المنطقة من تحقيق الكثير من المكتسبات، معاهدا بالسير على خطى الشهداء.

وأشادت عضوة مؤتمر ستار بمدينة الحسكة، بيان خليل، بدور الشهداء في إرساء الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، وبالتضحيات التي بذلوها، أكدت على استمرارهم في العمل والسعي لتحقيق أهداف ما ضحى في سبيلها الشهداء بحياتهم.

(كروب/ م ح)

ANHA