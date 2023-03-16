أهالي الحسكة يحيون الذكرى السنوية الـ 35 لمجزرة حلبجة

يصادف اليوم، 16 آذار، الذكرى السنوية الـ 35 لمجزرة حلبجة التي راح ضحيتها نحو 5 آلاف كردي في باشور (جنوب كردستان) عام 1988 على يد نظام صدام حسين، وعليه نُظم اجتماع جماهيري من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صالة رشو بمدينة الحسكة.

حضر الاجتماع المئات من أهالي مدنية الحسكة، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المدينة.

بدأ الاجتماع بوقوف الحضور 5 دقائق صمت؛ إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة، يسرى إلياس، كلمة، استذكرت فيها شهداء مجزرة حلبجة، واعتبرت يوم 16 آذار يوماً أسود على عموم الشعوب الكردستانية.

وأشارت يسرى أن مجزرة حلبجة من المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية "مجزرة حلبجة نُفذت ضمن إطار خطة إبادة الكرد، خلال استخدام النظام البائد في العراق السلاح الكيميائي المحرم دولياً ضد المدنيين العزّل".

مضيفةً: "مجزرة حلبجة حلقة ضمن سلسلة جرائم القتل والتهجير والإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الكردي، من قبل الأنظمة الديكتاتورية المغتصبة لكردستان، وهي واحدة من أكثر المجازر إيلاماً في تاريخ البشرية بحق الشعب الكردي".

وبيّنت يسرى أن "الأنظمة الرأسمالية سعت، عبر تقسيم كردستان إلى أربعة أقسام، إلى السيطرة على جغرافية الشرق الأوسط، وطمس الهوية التاريخية والحضارية والثقافية للشعب الكردي على أرضه التاريخية، عبر اضطهاده وارتكاب جرائم الإبادة الثقافية والعرقية بحقهم".

وأدانت يسرى في ختام حديثها، "كافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الكردي".

(بـ ر/م ح)

ANHA