أهالي الحسكة يعزون ذوي الشهيدين أحمد سليمان وتركي المسمار

وتوافد صباح اليوم المئات من أهالي مدينة الحسكة إلى خيمة عزاء الشهيد دجوار الاسم الحقيقي تركي علي المسمار التي نصبت في حي العزيزية بمدينة الحسكة، وكذلك المئات من أهالي ناحية الدرباسية إلى خيمة عزاء الشهيد أحمد سليمان، الاسم الحركي عكيد غرزان التي نصبت أمام منزله في ناحية الدرباسية.

وشهدت الخيمتان مراسم عزاء نظمها مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة وناحية الدرباسية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعد توافد الأهالي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والقوات العسكرية.

واستشهد المقاتل تركي المسمار، الاسم الحركي دجوار، في التروازية في الـ 8 من كانون الثاني الجاري، وهو من مواليد مدينة الحسكة 22 تشرين الأول 1995، من الأم والأب "عدلة وعلي"، وانضم إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية عام 2016.

فيما استشهد المقاتل أحمد سليمان، الاسم الحركي عكيد كرزان، في منطقة الفرات في الـ 5 من كانون الثاني الجاري، وهو من مواليد ناحية الدرباسيه 1 كانون الثاني 2000، من الأم والأب "فاطمة، ومحمود"، انضم إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية عام 2020.

وتخلل مراسم العزاء، كلمات عدة باسم المشاركين، ففي مدينة الحسكة مركز المقاطعة شمال وشرق سوريا، تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء بدري حوالة، ضمن خيمة الشهيد تركي المسمار، قائلاً: "مهما تكلمنا عن الشهداء لا يمكن أن نوفيهم حقهم أبداً، ومن تحت هذه الخيمة؛ خيمة العز والكرامة، خيمة الشهداء نعاهدهم بالسير على خطاهم وأن نكمل مسيرتهم حتى تحقيق الحرية والكرامة وتحرير آخر شبر محتل من أرضنا".

وتالياً تحدث عضو مجلس مقاطعة الحسكة، رمضان فتاح، وقال: "الشهداء هم الذين رسموا لنا طريق المستقبل، وهم الذين وحدوا كافة مكونات المنطقة بكافة لغاتهم وأطيافهم، فالذي يجمع كافة مكونات المنطقة هو دماء الشهداء فمن واجبنا تجاههم أن نكمل مسيرتهم ونسير على خطاهم".

كما وتطرق فتاح إلى الهجمات الأخيرة على شمال وشرق سوريا، وإلى الحصار وإغلاق المعابر، مؤكداً أن الهدف واضح هو محاولة كسر المشروع الديمقراطي وأخوة الشعوب التي تحققت بدماء الشهداء، قائلاً: "هذا المشروع الذي أصبح نواة الديمقراطية ليس فقط لسوريا بل للشرق الأوسط ولم يكن ليتحقق لولا دماء الشهداء".

كما وتحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في الحسكة شيخموس إبراهيم، مؤكداً أن شعوب شمال سوريا تواجه الطغاة وعلى رأسهم أردوغان، وأن شعوب المنطقة تقدم الشهداء قرابين على مذبح الحرية كما واجه النبي إبراهيم الطاغية نمرود.

وأشار أبراهيم إلى أن أردوغان بهجماته يحاول ترويع المواطنين ناسياً أن أهالي شمال وشرق سوريا أصحاب إرادة وطريق واضح هو طريق الشهداء، وقال: "من لديه طريق الشهادة، ومن اختاره، لا يمكن أن يخطأ طريقه في الوصول إلى الكرامة.

وفي مراسم عزاء الشهيد أحمد سليمان، في ناحية الدرباسية، تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء عبد الباقي علي، وقال: "بدماء الشهيد عكيد وأصدقائه سوف نتصدى لهجمات دولة الاحتلال التركي الهمجية على شمال وشرق سوريا، وسنرفع الظلم عن شعوب المنطقة للعيش بسلام وأمان"، متعهداً بمواصلة درب الشهداء.

كما تحدث، القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، عمران أوركيش، وأشار إلى استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، الرامية إلى احتلال الأراضي السورية.

مضيفاً "سندافع عن أرضنا في إطار حق الدفاع المشروع، فالهجمات التركية لا تستطيع النيل من إرادتنا ونضالنا، لأن إرادتنا مستمدة من شهدائنا ومن فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية".

من جهتها أكدت والدة الشهيد عكيد غرزان، فاطمة حيدو، في خطابها للحضور، أن ابنها ضحى بنفسه في سبيل حماية وطنه وأهالي شمال وشرق سوريا، وهي لن تدخر أية جهود لبذل المزيد.

هذا ومازالت الوفود مستمرة بالتوافد إلى خيمتي عزاء الشهيدين "تركي المسمار، الاسم الحركي دجوار، وأحمد سليمان الاسم الحركي عكيد غرزان"، واللتان من المقرر أن تستمرا حتى مساء اليوم.

وكان أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، قد شيّعوا الشهيدين عبر مراسم مهيبة، إلى مثواهما الأخير ظهر يوم أمس الإثنين.

(كروب/أم)

ANHA