أهالي الحسكة وتربه سبيه: إننا شعب على استعداد دائم للدفاع عن أرضنا ومكتسباتنا

في سياق ردود الفعل المنددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة التي تساعد على إنعاش داعش، شدد أهالي مدينة الحسكة وتربه سبيه في الذكرى السنوية الأولى لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في غويران، أن الحماية الذاتية هي السبيل لاستقرار المنطقة إلى جانب دعم ومساندة القوات العسكرية.

حيث أكد المواطن عبد الكريم صويلح، من المكون العربي في مدينة الحسكة، "لن نتخلى عن أرضنا مهما كلفنا ذلك، فهذه الأرض رويت بدماء القديسين الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل تحريرها".

وشدد صويلح في ختام حديثه، "إننا شعب شمال وشرق سوريا، على استعداد دائم للدفاع عن أرضنا وحماية مكتسباتنا، والوقوف إلى جانب قواتنا العسكرية؛ لصد أي هجوم كان".

من جانبها، أدانت المواطنة ملكة شيخموس من المكون الكردي، في مدينة الحسكة "الهجوم الذي شنه مرتزقة داعش على سجن الصناعة في غويران"، واصفة إياه "بالهجوم القذر".

وأكدت ملكة "فليعلم الفاشي أردوغان ومرتزقته، أننا مرتبطون بأرضنا وسنقف مع قواتنا العسكرية ونساندها في الحفاظ على أمن واستقرار مناطقنا حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".

وقال المواطن شيخموس شاهين، من المكون الكردي في مدينة الحسكة "دافعنا عن مناطقنا وحميناها من مرتزقة داعش صغاراً وكباراً، وتصدينا لهم بكل ما نملك من قوة إلى جانب قواتنا العسكرية".

وشدد على "ضرورة اعتماد مبدأ الدفاع الذاتي للدفاع عن المنطقة وحمايتها من أي عدوان".

واختتم شاهين حديثه "إن لم نقف مع قواتنا العسكرية ونساندها ونحمي مدننا من المرتزقة، فمن سيحمينا؟".

بدوره، قال المواطن فرمز جمعة من ناحية تربة سبيه "الهدف من الهجمات والجرائم المستمرة لدولة الاحتلال التركي على المنطقة؛ هو ترهيب الأهالي، وتسهيل احتلالها".

وندد جمعة بجرائم دولة الاحتلال التركي، مؤكداً على "اعتماد شعب المنطقة على الحماية الذاتية عبر التكاتف وتلاحم المكونات".

وقال: "الهجمات لن تثنينا عن أهدافنا في الحرية وحماية مكتسبات ثورتنا، فقد اخترنا طريق المقاومة مهما كان الثمن، وسنستمر برص الصفوف والتكاتف ودعم قواتنا".

أما المواطن مصطفى حاج خلف، فقال تستهدف هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا وحدة المكونات من الكرد والعرب والسريان.

وأكد مصطفى استمراره في السير على نهج الشهداء وتحقيق أحلامهم المتمثلة في الحرية والديمقراطية.

فيما رأت المواطنة، ليلاف حسن، ضرورة تشكيل جبهة موحدة؛ لطرد المحتل التركي وإرساء مشروع الأمة الديمقراطية، وسط صمت القوى الدولية عن الجرائم التركية المرتكبة، وكذلك صمت حكومة دمشق عمّا يرتكب على الأراضي السورية".

مشيرة إلى الاستمرار في النضال وفق ما عاهدوا به شهداءهم منذ بداية الثورة.

(كروب/ ل م)

ANHA