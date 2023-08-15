أهالي الحسكة.. مواصلة مسيرة 15 آب كفيلة بتحقيق المزيد من المكتسبات

أحيا المئات من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، الذكرى السنوية الـ 39 لعيد الانبعاث 15 آب، وذلك في حديقة الـ 4 من نيسان في مدينة الحسكة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة كوثر أحمد، كلمة، قالت فيها: "نبارك هذا اليوم العظيم الذي بعث فينا روحاً جديدة، وكان بمثابة ولادة جديدة للشعب الكردي والشعوب التواقة للحرية".

وتابعت: "بروح تلك الرصاصة التي أعادت إحياءنا من جديد سنسير في طريق النضال مقاومين حتى النصر".

تلاها عرض سنفزيون عن حياة الشهيد معصوم قورقماز (عكيد).

وقدمت فرقة تولهلدان التابعة لمركز خابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة بعض الأغاني عن المقاومة.

واختتمت الاحتفالية بعقد الحضور حلقات الدبكة وإطلاق الألعاب النارية.

وفي المقاطعة ذاتها احتفل أهالي ناحية الشدادي، في مركز مجلس عوائل الشهداء.

وخلال الاحتفالية ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، عبد الغني أوسو كلمة أكد فيها أن عيد الانبعاث 15 آب، هو ركيزة ما شهدته مناطق شمال وشرق سوريا من ثورة، وتعايش مشترك، وأشار إلى أن مواصلة مسيرة 15 آب كفيلة بتحقيق المزيد من المكتسبات للشعب في شمال وشرق سوريا.