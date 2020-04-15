أهالي الحسكة.. الالتزام بالحظر والوقاية أفضل من أي دواء

في إطار التدابير المتخذة لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى مناطق الإدارة الذاتية, أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر التجوال، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالحظر حيث إنه الاجراء الأمثل والفعال في هذه المرحلة.

وعلى الرغم من وجود خروقات للحظر إلا أن الغالبية العظمى تجاوبت مع دعوات الإدارة, والتزمت الحظر.

المواطنة ريمة محمود يونس من مدينة الحسكة تقول لوكالة أنباء هاوار, منذ فترة حظر التجوال لم نخرج من المنزل لحماية أنفسنا وغيرنا من الوباء, كما قطعنا الزيارات إلى الأقارب والجيران للوقاية من المرض.

وتابعت ريمة حديثها قائلة "نقضي وقت الفراغ في تنظيف المنزل وتعقيمه وصنع الحلويات, كما أني أمارس مهنتي في المنزل، وهي الخياطة وذلك بتفصيل الملابس لأسرتي.

بدورها المواطنة مريم سعيد دوشي (55 عاماً) من أهالي حي كلاسة تضيف "منذ بداية إعلان انتشار وباء كورونا في العالم ونحن نعقم أي شيء نلمسه, كما نشتري المنظفات التي تحتوي على مواد معقمة".

وتابعت " نقوم بتعريض الأغطية والبطانيات للشمس ونغسلها بشكل مستمر للتخلص من البكتيريا والفيروسات, ونغسل خضرواتنا بماء الخل لقتل الجراثيم".

ودعت مريم دوشي الجميع إلى الالتزام بقرار الحظر وعدم الخروج, من أجل منع ظهور الفيروس.

أما المواطنة إلهام عزت شيخو إحدى مهجرات مدينة سري كانيه وتعيش حالياً في مدينة الحسكة, تقول: "نتبع النصائح الصحية بخصوص الوقاية من فيروس كورونا, ونغسل أيدينا ونعقمها بشكل مستمر, كذلك نستخدم المعقمات لتنظيف المغاسل".

كما حذرت بدورها من خطورة عدم الالتزام بالحظر وأشارت إلى أهمية الوقاية بالقول: "الحجر المنزلي أفضل من الأدوية التي ينصح بها الأطباء".

(ر ح)

ANHA