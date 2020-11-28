أهالي الدشيشة: تركيا بلد محتلّ يسعى لإعادة هيمنته العثمانيّة على المنطقة

تسعى دولة الاحتلال التركيّ جاهدة للتوسّع والتوغّل في أراضي الشمال السوري بغية احتلالها وضمها لولاياتها، مستغلة صمت المجتمع الدوليّ منذ هجماتها الأولى مع مرتزقتها على مناطق سوريا الحدودية.

وبهذا الصدد تحدّث أهالي ناحية الدشيشة التابعة لمنطقة الشدّادي، عن هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة.

فتحدّثت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الدشيشة، سعدة الهرماس قائلة: "إنّ الحرب على سوريا طوال تسع سنوات أنهكت الشعب وشرّدته، فكان من يدعم كلّ أولئك المرتزقة هي دولة الاحتلال التركي التي كانت الحاضن والمموّل الرئيس لداعش والذي بدوره ارتكب أبشع المجازر بحقّ أهالينا".

وأضافت سعدة الهرماس: "إنّ تركيا باتت تعيد السيناريو الأول نفسه ألا وهو دعم مرتزقتها مما يُسمّون بالجيش الوطني للتوغّل واحتلال أكبر قدر من الأراضي في الشمال والشرق السوري وضمّها إلى أراضيها وتشريد سكّانها، وبات ذلك واضحاً من خلال تقدّمها باتجاه عين عيسى وغيرها في الأيام القليلة الماضية، لكن شعوب المنطقة جاهزة للدفاع عن مكتسبات الثورة وأمن واستقرار المنطقة، وكما قدّمت آلاف الشهداء طوال سنوات الحرب، هي مستعدّة للتضحية بآلاف آخرين لدحر الاحتلال التركيّ ومرتزقته".

وبدوره قال المواطن عبد الله العاني: "إنّ تركيا بلد محتلّ يسعى لإعادة هيمنته العثمانية التي ما زالت شعوب المنطقة تعاني منها إلى يومنا هذا, وعندما عجز عن دخول مناطق شمال سوريا عن طريق داعش التي هي صنيعته الأولى، بات يحاول الدخول بحجج واهية اخترعها لتبرير أفعاله المشينة ألا وهي المنطقة الآمنة وغيرها".

وشدّد العاني في حديثه على ضرورة التكاتف والتعاضد بين مكونات المنطقة للتصدّي لذلك الغازي المجرم الذي شرّد وذبح المئات من أهالينا.

أمّا العضوة في لجنة المرأة في مجلس ناحية الدشيشة، هند اللّطيف فقالت: "إنّ سوريا عانت من ويلات هذه الحرب، وتهجّر شعبها وشُرّد في المخيّمات، والمجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقية تراقب دون تحريك ساكن، واليوم تركيا تسعى للاحتلال وتضرب بكافّة الأسلحة مناطق الشمال السوري وعين عيسى، مستغلّة ذلك الصمت من قبل المجتمع الدوليّ، لذلك على المجتمع الدوليّ الخروج عن صمته الذي بات أشد فتكاً من تركيا بالسوريّين".

وأكّدت هند اللطيف في ختام حديثها: "أنّ مكوّنات المنطقة متماسكة مع بعضها البعض للدفاع عن كل شبر من أراضيها وتحقيق النصر على الاحتلال التركيّ ومرتزقته".

(إ)

ANHA