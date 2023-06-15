أهالي الدرباسية: سنخرج إلى ساحات المقاومة ونقف في وجه الاحتلال

خرج العشرات من شبيبة وأهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة مساء اليوم في مظاهرة حاشدة لاستنكار هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال و شرق سوريا حيث صعدت دولة الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة هجماتها على المنطقة, وخلفت تلك الهجمات العديد من الشهداء و الجرحى, وسط تأكيد الأهالي على تصعيد المقاومة لإفشال مخططات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

تجمع المتظاهرون أمام جامع الحاج سلطان في الناحية بحضور أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية و المجالس, و جابوا شوارع المدينة وصولاً لشارع السوق المركزي وسط الناحية, وسط ترديد شعارات "لا للاحتلال التركي" و "عاشت مقاومة قسد" حاملين الأعلام و صور القائد عبدالله أوجلان.

وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, من ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية نعمان العربو كلمة استنكر فيها هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وقال: " تستمر دولة الاحتلال التركي بسياسة الإبادة بحق الشعوب بشن هجماتها على مناطق شمال و شرق سوريا".

وأكد العربو في نهاية حديثه أن على الشعوب المقاومة في وجه الاحتلال, حيث قال: " لن نلتزم الصمت حيال هذه الهجمات سنخرج إلى ساحات المقاومة ونقف في وجه الاحتلال و سنفشل المخططات العثمانية في المنطقة.

انتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب في وجه الاحتلال.

(ج ع/سـ)