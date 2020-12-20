أهالي الدرباسية: سندعم قسد في سبيل تحرير أراضينا من المحتل التركي

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية عين عيسى أصدر أهالي ناحية الدرباسية, وجهاء العشائر, ممثلو الأحزاب السياسية والمثقفون بياناً إلى الرأي العام.

البيان ألقي في ساحة الشهداء بالناحية, من قبل عضو لجنة الأعيان في ناحية الدرباسية هيثم خليل، وسط رفع الحضور أعلام قوات سوريا الديمقراطية.

خليل قال في مستهل قراءته للبيان "هجمات الاحتلال التركي مستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا مستخدماً مرتزقته, هجماته على مدينة عين عيسى بهدف قتل المدنيين ونزوح الأهالي، وهذا يعتبر عملاً إرهابياً".

وبيّن خليل, أنهم صامدون أمام هذه الهجمات لأن شعوب شمال وشرق سوريا لا يقبلون الحرب بل يسعون للسلام، وتابع قائلاً "ننادي كل من ينادي بالإنسانية لإيقاف هذه الهجمات ووضع حد لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

وشدد خليل, على دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية في سبيل تحرير أراضيهم وأملاكهم من الاحتلال التركي، وإيقاف كافة الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال "إننا نعتمد على قواتنا العسكرية وإرادة الشعب الذي يقاوم ويناضل في سبيل البقاء في بيته وعلى أرضه".

وانتهى البيان بالشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وتمجد الشهداء.

(آ ح/هـ ن)

ANHA