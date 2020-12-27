أهالي الدرباسية: نثق بقسد ولن نسمح لتركيا باحتلال أراضينا

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص ضد ناحية عين عيسى بهدف توسيع رقعة احتلالهم.

هجمات الاحتلال التركي أثارت استياء أهالي المنطقة من مختلف المكونات، الذين أكدوا وقوهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال التركي.

المواطن خليل برو قال إن "الهجمات على ناحية عين عيسى هي مخططات روسية تركية، والهجوم على عين عيسى يعني الهجوم على جميع مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف برو: "هذه الهجمات على ناحية عين عيسى هي مؤامرة جديدة من قبل الدولة الروسية لأنها متفقة مع الاحتلال التركي على تسليم عين عيسى للنظام السوري، بهدف كسر إرادة الشعب المقاوم الذي يناضل ضد أي هجوم من أجل حماية أرضه وعرضه".

وأكد برو أن: "الانتصارات والإنجازات التي تحققت في شمال وشرق سوريا هي بفضل إرادة الشعب ومقاومة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وبفضل الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وبدوره تساءل المواطن عدنان عباس عن دور روسيا في مناطق شمال وشرق سوريا، وقال "نحن نرى ما يحصل في ناحية عين عيسى أمام أنظار روسيا، فلماذا تقف صامتة؟".

وقال عباس إن روسية شريكة تركيا في الهجمات والقصف المتواصل الذي يطال عين عيسى وفي كافة الانتهاكات التي تطالها.

واختتم عدنان عباس حديثه بالقول:" نحن على ثقة بقواتنا العسكرية، وبإرادة شعبنا، وسنصمد في وجه الاحتلال ولن نسمح له باحتلال منطقة أخرى".

أما المواطنة رجاء محمد فقالت بهذا الصدد:" سنبقى في الساحات والميادين، وننظم الفعاليات حتى ايقاف هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وسوف نقف صامدين أمام تركيا وكل من يحاول تهديد أمننا وسلامنا".

وطالبت رجاء محمد الأحزاب الكردية بتوحيد صفوفها "والوقوف معًا، لأن الحل الوحيد لإيقاف هذه الهجمات هو توحيد الصف الكردي".

(أح/ك)

ANHA