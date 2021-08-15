أهالي الدرباسية: لن نرضخ للهجمات التركية وسنحافظ على أرضنا التي تحررت بدماء شهدائنا

وتواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها شن الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا مستهدفين المدنيين بشكل مباشر، وارتكب الاحتلال مؤخراً مجزرة بحق مكونات شمال وشرق سوريا، حيث قصف منزلاً في ناحية عين عيسى أسفر عن استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة الأب وثلاثة من أطفاله.

وفي هذا الصدد يقول المواطن وليد حسن من أهالي ناحية الدرباسية لوكالتنا " تركيا دولة مبنية على مبدأ الاستعمار والعبودية وسحق الشعوب الأخرى، فمنذ عدة سنوات ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الكردي في روج آفا وكافة مكونات شمال وشرق سوريا، والآن تشن بشكل يومي هجمات على مناطقنا وتستهدف المدنيين بشكل مباشر، وترتكب بحقهم المجازر أمام أعين العالم الذي يقف صامتاً".

وتساءل حسن "أين المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة من المجزرة التي ارتكبت قبل أيام بحق عائلة مدنية في عين عيسى".

وأكد حسن في ختام حديثه أن شعوب شمال وشرق سوريا تناضل وتقاوم من أجل الحفاظ على أرضها وكرامتها وحماية مكتسباتها التي تحققت بدماء أبنائها وبناتها الشهداء.

وبدوره قال المواطن عيسى ميروز: " تاريخ دولة الاحتلال التركي مليء بالمجازر، وهي منذ سنوات تهاجم أبناء الشعب الكردي أينما وجدوا والآن تهدد أمن وأمان مكونات شمال وشرق سوريا كلها، ولكن مكونات شمال وشرق سوريا لن ترضخ لتلك الهجمات، وستواصل مقاومتها للحفاظ على الأرض التي تم تحريرها بدماء الشهداء".

أما المواطن هشام محمد فأوضح أن الاحتلال التركي يستهدف أمن وأمان شعوب شمال شرق سوريا الذي وفرته لهم قوات سوريا الديمقراطية، وحالة السلام والديمقراطية التي توفرت بفضل مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".

صلاح الدين برو مواطن من ناحية الدرباسية نوه بأن تركيا دولة محتلة ولا تقبل غيرها، وقال: "على مر التاريخ تحاول إبادة الشعب الكري وكل شعب يقف في وجه طموحاتها الاحتلالية، فكل هجماتها على باشور كردستان وشمال وشرق سوريا جميعها لها هدف واحد وهو إبادة الكرد واحتلال عموم كردستان، ولكن بفضل مقاومة الشعب الكردي ومقاتليه ستفشل كل تلك المخططات والهجمات".

واختتم برو حديثه بالقول:" روج آفا انتصرت على الهجمات التركية وأعداء الشعب الكردي لأنها بنت لنفسها نظاماً ديمقراطياً وأعطت جميع المكونات حقها وقاتلت جميع المكونات في خندق واحد من أجل تحقيق الأمن والأمان لشعبهم".

(أ حل)

ANHA