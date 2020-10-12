أهالي الدرباسية: الإشاعات هدفها ضرب استقرار المنطقة وسنقاوم

يشاع بين أهالي ناحية الدرباسية، منذ مدة، احتمالية إطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة مع ذكرى احتلاها لكل من سري كانيه وكري سبي، مما أدى إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار بين أهالي المدينة وقراها.

هذه الإشاعات يتم بثها بين، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وترويجها عبر العملاء والجواسيس التابعين للميت التركي، بالإضافة إلى القنوات الإعلامية التابعة للاحتلال والحكومة السورية.

وأوضح أهالي ناحية الدرباسية أن هذه الإشاعات والقلاقل هدفها إفراغ المنطقة من السكان لسهولة السيطرة عليها ونهب محتواها.

المواطنة فاطمة كلش، تقول "إن إشاعات الاحتلال التركي ومرتزقتها لن تخيفنا، فهي حرب خاصة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفراغها من أهلها، أرضنا سقيت بدماء الشهداء وسنحميها حتى آخر قطرة من دمنا".

أما المواطنة شريفة حسين فأظهرت إصرارها على المقاومة بالبقاء في المدينة بالقول: "الإشاعات بشن هجوم عسكري كذبة، نحن باقون في منازلنا ولن نهرب؟ سنموت في مدينتنا".

وبدوره بيّن المواطن عماد برو أن أعداء مكونات شمال وشرق سوريا يستخدمون أساليب عديدة للنيل من شعوب المنطقة وإرادتها عبر الحرب الخاصة بهدف إفراع المنطقة لسهولة السيطرة عليها.

وأضاف برو "العدو دائماً يشن الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان، سنقف إلى جانب قواتنا العسكرية لكسر هجمات الاحتلال ومرتزقته".

فيما كذّب المواطن مصطفى الجوزاتي، الإشاعات والأقاويل التي انتشرت بين الأهالي، وتابع "نحن نعيش حياتنا اليومية ومنشغلون في أعمالنا ولا نرد على ما يتم تداوله بين الأهالي".

بينما شددت المواطنة، أسماء السرك، على ضرورة أن يكون الشعب على قدرٍ كافٍ من الوعي ومعرفة الهدف من وراء هذه الإشاعات لإفشالها".

(هـ ن)

ANHA