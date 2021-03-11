أهالي الدرباسية: عارٌ على حكومة باشور استقبال قاتل أبناء الشعب الكردي

ووصل في الثاني من آذار، وفد من مرتزقة ما يسمى بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" برئاسة المرتزق نصر الحريري إلى باشور كردستان، والتقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني.

وتهجّم المدعو نصر الحريري، أثناء الزيارة على الشعب الكردي في روج آفا، وأطلق عليه ألفاظًا نابية، دون أي ردّ من حكومة الإقليم أو صحافتها، فيما وصف الشعب الكردي هذه الزيارة بـ "خيانة" للقضية الكردية.

'واجهة داعش'

المواطن صالح علي، تساءل مستهجنًا من هو المرتزق نصر الحريري؟ ومن يمثل؟ وتابع: "جميعنا نعلم أنه يمثل الجناح الإرهابي المسلح في المعارضة السورية وهو الواجهة السياسية لداعش".

وأضاف: "نصر الحريري له اليد الطولى في قتل المئات من أبناء الشعب الكردي في سري كانيه وعفرين، كما هجّر الآلاف من أبنائنا واحتل أرضنا ونهب ثرواتنا، وعارٌ على حكومة جنوب كردستان التي هي جزء من أرض كردستان أن تستقبل قاتل أبنائها".

كيف يُستقبل مرتزق على أرض مقدسة؟

وبدوره استنكر المواطن ولات أحمد زيارة المرتزق نصر الحريري إلى جنوب كردستان، وقال: "في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء الشعب الكردي توحيد الصف الكردي، رأينا أن حكومة الإقليم ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود البرزاني، استقبل المرتزق نصر الحريري على أرض كردستان المقدسة".

واستغرب من عدم رد سلطات الإقليم والمجلس الوطني الكردي على تصريحات المرتزق نصر الحريري التي أدلى بها في البرلمان الكردي، واصفًا فيها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة بالإرهابيين.

وأضاف: "تلك القوات دفعت الآلاف من الشهداء في سبيل تحقيق الأمن والأمان لشعوب المنطقة وحمايته من مرتزقة نصر الحريري".

'عار'

أما المواطن زيدان نوح فقال: "عارٌ على الرئيس مسعود البرزاني أن يستقبل قاتل أبناء الشعب الكردي على أرض كردستان وهو الذي كان السبب في تهجير شعبنا من منازلهم".

وأضاف: "نصر الحريري قبل أيام أوضح في بيان أنه ليس للشعب الكردي لغة وثقافة، فكيف يستقبل مسعود البرزاني هذا المرتزق الذي لا يعترف بهوية ولغة شعبه".

(هـ ن)

ANHA