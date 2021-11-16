أهالي الدرباسية يودعون الشهيد رضوان الفرج إلى مثواه الأخير

واستلم المئات من أهالي الدرباسية جثمان الشهيد رضوان الفرج، الذي استشهد أثناء أداء مهامه العسكرية في الـ 13 تشرين الثاني الجاري، من مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وتوجهوا به إلى مزار الشهداء في الناحية.

وبدأت المراسم التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في الناحية، بالوقوف دقيقة صمت، تمنى بعدها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، سالم السالم، في كلمة له، الصبر والسلوان لعائلة الشهيد رضوان، معاهداً بالعمل على تحقيق أهداف الشهداء.

ثم تحدث القيادي في قوات الدفاع الذاتي، عبد الحميد الساير، عن الشهيد رضوان، قائلاً: "ضحى بروحه في سبيل الدفاع عن أراضي شمال وشرق سوريا، وسار على نهج الآلاف من الشهداء الذين حاربوا جميع أنواع الإرهاب ودافعوا عن أرضهم".

وأكد الساير أن المئات من أبناء شمال وشرق سوريا مستمرون في الدفاع عن مناطقهم المحررة، على خطا الشهيد رضوان وجميع الشهداء الذين استشهدوا من أجل أن تحيا أخوة الشعوب والحياة المشتركة بين جميع مكونات شمال وشرق سوريا، وقال "نعاهد على الوفاء والسير على خطا الشهداء والقائد أوجلان".

وأكدت عائلة الشهيد رضوان الفرج، عبر كلمة لجاسم السالم الفرج، وهو ابن عم الشهيد، استمرارهم في المقاومة ومحاربة محتلي الأراضي السورية، الذين يستهدفون أمن واستقرار بلادهم.

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، فاطمة كلش، وثيقة الشهادة للشهيد رضوان، وقدمتها لأسرته.

بعدها وُري جثمان الشهيد رضوان الفرج الثرى في مثواه الأخير ضمن مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفريه.

(أح/أم)

ANHA