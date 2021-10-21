أهالي الدرباسية يؤكدون تضامنهم مع المعتصمين في سيمالكا ويصفون ممارسات PDK بالعار

أقدمت قوات الديمقراطي الكردستاني PDK في منطقة خليفان ضمن مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، على استهداف 7 مقاتلين ومقاتلات في صفوف قوات الدفاع الشعبي "الكريلا"، عبر كمين في الـ 28 من آب/ أغسطس الماضي، أسفر عن استشهاد 5 مقاتلين، وأسر آخر مصاب، بحسب ما أكده بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتنديداً بأفعال وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، يعتصم أهالي إقليم الجزيرة منذ الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في معبر سيمالكا الحدودي على الحدود بين روج آفا وباشور كردستان.

ويطالب المعتصمون الحزب الديمقراطي الكردستاني "بالكف عن خيانة الكرد"، داعين إيّاه إلى تسليم جثامين الشهداء، ممن تحتجزهم لديها إلى ذويهم، وذلك خلال الفعاليات اليومية التي تنظم في الخيمة التي نصبت في معبر سيمالكا، والتي يشارك فيها يومياً المئات من الأهالي إلى جانب أسر الشهداء.

أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة عبروا عن رفضهم لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أكدوا تضامنهم مع المعتصمين حتى استعادة جثامين شهداء قوات الدفاع الشعبي.

المواطن حسن شيخ داود من ناحية الدرباسية أعرب عن دعمه ومساندته لجميع المعتصمين في معبر سيمالكا الحدودي، ووصف أفعال الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعار.

وقال: "إنه لعار كبير للديمقراطي الكردستاني. أهالي الجزيرة يعتصمون من أجل استلام جثامين شهداء كرد من أبنائنا الذين استشهدوا دفاعاً عن أراض كردستان وتوحيدها، وسط تمنع الطرف الآخر".

وأضاف: "بدلاً من أن تجتمع الأحزاب الكردية على طاولة واحدة، والعمل من أجل توحيد أجزاء كردستان، تمنع حكومة باشور تسليم جثمانين من أبناء الشعب الكردي إلى أراضي روج آفا".

وطالب داود حكومة باشور بتسليم جثامين شهداء قوات الدفاع الشعبي، وتأمين عبورها لأراضي روج آفا، وسط مراسم تليق بتضحياتهم التي استشهدوا من أجلها، وتابع قائلاً: "الامتناع عن تسليم الجثامين لذويهم في روج آفا هي خيانة كبرى بحق الشعب الكردي".

ويقول المواطن نضال حسو من جهته "علينا أن نحارب دولة الاحتلال التركي التي ترتكب المجازر بحق الشعب الكردي، وليس التمنّع عن تسليم جثامين شهداء الشعب الكردي، الذين قاتلوا في جبال كردستان".

ونوه المواطن حسو إلى أن الشعب الكردي بأمس الحاجة إلى توحيد الأحزاب الكردية، والعمل من أجل مصلحة الشعب وليس لمصالحهم الشخصية، في إشارة منه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وأحزاب المجلس الوطني الكردي.

وقال عن ذلك "أبناء الشعب الكردي يتعرضون لمجازر وهجمات بشكل يومي على يد الاحتلال التركي، ونرى أن بعض الأحزاب تقوم بالجلوس مع من يقتلون أبناء جلدتهم".

وأكد حسو أن الشعب الكردي شعب مقاوم، عرف بنضاله من أجل قضيته، وقال: "قوات الكريلا هي القوة الوحيدة التي تقاتل من أجل توحيد الأرض، وتدافع عن أرض وعرض الكرد، بالمقابل نشاهد أن حكومة إقليم كردستان والتي هي حكومة كردية ترفض تسليم جثمانين من أبنائنا الشهداء".

وأضاف: "على الأحزاب أن تترك مصالحها جانباً وتعمل من أجلنا فقط، عار على حكومة إقليم كردستان أن تحتفظ منذ شهر بجثماني شهيدين من الكريلا وترفض تسليمهما".

وطالب المواطن إسماعيل آغا من أهالي الناحية الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، بتسليم جثامين الشهداء لذويهم، وقال: "لا فرق بين الكرد، جميعهم أصحاب قضية واحدة، وعليهم القتال صفاً واحداً حتى تحرير أراضي الكرد المحتلة".

(أم)

ANHA