أهالي الدرباسية يتظاهرون استنكاراً للقصف والهجمات التركية

هذا وقصفت اليوم طائرة مسيرة يعتقد أنها تركية مرتين نقطة التنسيق الروسية في ناحية الدرباسية مما أدى لإصابة 3 عناصر من القوات الروسية و3 من عناصر قوات الحكومة السورية المرافقين لهم، بعد أن قصفت صباح اليوم الموقع نفس وأدى الى إصابة مواطن من أهالي عامودا.

ورفضاً واستنكاراً لهذه الهجمات والانتهاكات خرج المئات من أهالي ناحية الدرباسية والقرى التابعة لها في مظاهرة حاشدة تستنكر هجمات وقصف الاحتلال التركي للناحية وعموم شمال وشرق سوريا، حاملين لافتات تستنكر القصف التركي.

التظاهرة بدأت من أمام مركز الشبيبة الثورية السورية في الناحية، وتوجهت صوب بلدية الشعب وهناك توقفت المظاهرة وألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة ألقاها سليمان أبو بكر وقال:" لا لهجمات دولة الاحتلال التركي على ناحية الدرباسية وقصفها لمناطق شمال وشرق سوريا ومنطقة حفتانين، إن تركيا بكل تلك الهجمات والجرائم تحاول كسر إرادة شعبنا وقواته التي تدافع عن الشعب، ولكننا على ثقة تامة بإرادة شعبنا ومقاومة مناضلينا، والتي ستهزم الفاشية التركية لا محال".

ونوه أبو بكر :"بأن القصف التركي اليوم لناحية الدرباسية يهدف لنشر الفزع والبلبلة بين أهالي الناحية لدفعهم إلى ترك ديارهم، لكن بهذه التظاهرة التي شارك فيها المئات نؤكد مرة أخرى أن مخططات الاحتلال التركي لن تنطلي على شعبنا، وأهالي الدرباسية شعب مقاوم ومناضل وسيبقى صامداً في وجه الاحتلال التركي ولن يترك أرضه وعرضه".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تستنكر الهجمات التركية.

(أح/ل)

ANHA