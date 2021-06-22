أهالي الدرباسية يشيّعون جثمان الشّهيد حسين شيخو إلى مثواه الأخير

ونظّم اليوم، مجلس عوائل الشهداء بناحية الدرباسية مراسم لتشييع جثمان الشهيد حسين شيخو، الاسم الحركي بروسك حسكة، شارك فيها المئات من أهالي ناحية الدرباسية وريفها وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الناحية.

انطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية باتجاه مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفري غربي ناحية الدرباسية.

وعند وصول الموكب إلى المزار، وقف المشيّعون دقيقة صمت، ثمّ ألقت باسم مجلس عوائل الشهداء عدلة مصطي كلمة، قدّمت خلالها واجب العزاء لذوي الشهيد، وقالت: "مناطق شمال وشرق سوريا شهدت الكثير من الانتصارات والإنجازات، وهي بفضل دماء الشهيد بروسك ورفاقه الذين قدموا أرواحهم من أجل تحقيق السلام والأمان لشعبهم وللمنطقة".

كما تحدّث خلال المراسم باسم قوات سوريا الديمقراطية دلخواز درباسية، وتطرّق خلال حديثه إلى الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، فقال: "إنّ مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا قد ردعت الاحتلال التركيّ، وذلك من خلال وقوفهم صفّاً واحداً، فحموا مناطقهم وحافظوا على دماء شهدائهم".

وعاهد دلخواز خلال كلمته على المتابعة والسير على خطا الشّهداء لتحقيق الأهداف التي ضحّوا بحياتهم من أجلها.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قراءة وثيقة الشهادة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء هوجين حيرس، وسلّمتها لذوي الشهيد.

ثمّ حمل رفاق السلاح جثمان الشهيد حسين شيخو على الأكتاف، ليوارى الثّرى في مثواه الأخير بمزار الشهيد رستم جودي، وسط زغاريد الأمّهات وترديد الشّعارات التي تحيّي الشّهداء.

(أح/إ)

ANHA