أهالي الدرباسية يشيّعون جثمان المقاتل سعود محمد خلف

انطلق موكب تشييع المقاتل سعود محمد خلف الذي استشهد أثناء تأديته لمهامه العسكرية في 9 تموز في مدينة الحسكة، من أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، إلى مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفري التابعة لناحية الدرباسية.

شارك في مراسم التشييع حشد من أهالي الناحية والقرى التابعة لها.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها، خطبت في الحشود، عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية فاطمة محمد، وأكدت: "سنستمر في النضال حتى الرمق الأخير، ونعاهد الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق أهدافهم".

القيادي في قوات الحماية الذاتية في إقليم الجزيرة مصطفى كوجر أثنى في كلمته خلال المراسم، على تضحيات الشهداء في سبيل بناء حياة حرة، وقال: "نودّع بطلاً من أبطالنا الذين يضحون بحياتهم في سبيل الحرية، ونعاهد القائد آبو، وجميع الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر".

ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية إيمان دعدوش، وسُلّمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى، في مزار الشهيد رستم جودي، وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء.

(م ح)

ANHA