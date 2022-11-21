أهالي الدرباسية يشيّعون جثمان المقاتل حسن ويعاهدون على الانتقام

وشارك في مراسم التشييع التي أقيمت في مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري غربي ناحية الدرباسية، المئات من أهالي الناحية.

ولدى وصول المشيعين إلى المزار، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، عدلة مستو كلمة عزت خلالها ذوي الشهيد وأثنت على دور الشهداء في الدفاع عن الوطن قائلة: "الشهداء هم من يضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الشعب والوطن، ونعاهدهم على السير على خطاهم حتى تحقيق النصر".

من جانبه، عزّى القيادي في مجلس عامودا العسكري، عمران أوركيش ذوي الشهيد، مؤكداً أن هذه المرحلة مصيرية بالنسبة لشعب شمال وشرق سوريا وهي مرحلة الوجود أو اللاوجود لذلك نعاهد شعبنا على الانتقام للشهداء"

ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل المدرّس سعود معيش وسلمت لذويه ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ج ع/ م ح)

ANHA