أهالي الدرباسية يشيعون جثمان المقاتل سالار ميرزا

انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد سالار ميرزا- الاسم الحركي سالار أردال، من أمام مجلس عوائل الشهداء، والذي ضم العشرات من السيارات، وتوجهوا صوب مزار الشهيد رستم جودي، للبدء بالمراسم.

في المزار، وقف المُشيعون دقيقة صمت، بعدها تحدث الرئيس المشترك محمد خطيب باسم مجلس عوائل الشهداء وقال:" كل هذه الإنجازات حققناها بفضل تضحيات الشهداء والشهيد سالار".

بدوره تحدث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية عمران أروكيش وقال:" الشهيد سالار ومنذ بداية الأزمة وهو يقاتل في الجبهات، وشارك في كافة الحملات التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، حتى حررت كافة أراضي شمال وشرق سوريا".

وعاهد أوركيش بالسير على خطا الشهيد سالار وكافة الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي استُشهدوا من أجلها.

بعد الكلمات، قرئت وثيقة الشهادة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء أرمانج حسن وسلمته لذويه، الذين جدّدوا بدورهم العهد بالسير على خطا الشهداء.

فيما بعد، وُري جثمان الشهيد سالار ميرزا الثرى في مزار الشهيد رستم جودي، وسط ترديد الشعارات التي تُمجّد الشهداء.

(اح/س و)

ANHA