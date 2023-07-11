أهالي الدرباسية يقدمون العزاء لذوي الشهيد سعود محمد خلف

توجه العشرات من أهالي ناحية الدرباسية إلى خيمة عزاء الشهيد سعود محمد خلف التي نصبت في قرية حرشاوي التابعة لبلدة السيكر بناحية درباسية في مقاطعة الحسكة لتقديم واجب العزاء لذويه.

استشهد عضو قوات الحماية الذاتية سعود محمد الخلف أثناء تأديته مهامه العسكرية في 9 تموز الجاري في مدينة الحسكة.

وشارك في مراسم عزائه العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والمجالس.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، ملكة يوسف، كلمة أكدت من خلالها المضي على نهج الشهداء، وقالت: "على كل فرد جعل تضحيات الشهداء سبيلاً لتصعيد لنضال".

بدوره، ألقى الرئيس المشترك لمجلس بلدة سيكر، خالد يوسف كلمة تقدم فيها بالعزاء لذوي الشهيد، وقال: "قدم الشهيد سعود وعائلته العديد من التضحيات في سبيل الثورة. نعاهد بمواصلة ما بدأ به الشهيد سعود ورفاقه الشهداء".

من ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الدرباسية محمد خلف كلمة استذكر من خلالها شهداء مقاومة 14 تموز، وأضاف: "شهر تموز هو شهر المقاومة التاريخية للشعب الكردي، والشهيد سعود قاوم في سبيل حماية شعبه وحريته".

كما ألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد ألقتها ابنة عمه روسيم خلف، التي قالت: "نحن فخورون بشهادة الشهيد سعود، الذي آمن بفكر وفلسفة القائد وناضل من أجلها حتى التحق بقافلة الشهداء. نحن نعاهد بالسير على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر".

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وسط زغاريد الأمهات.

(ج ع/ م ح)

ANHA