أهالي الدرباسية ينددون بهجمات الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع المشروع

أدلى، اليوم، مجلس ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام للتنديد بالهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع والقصف الجوي الذي يشهده قضاء شنكال.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD))، محمد خلف، بحضور العشرات من الأهالي وأعضاء الحزب في الناحية، وذلك أمام قاعة الاجتماعات، جاء فيه:

"استمراراً لحملة الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وفي انتهاك لسيادة الدول، قامت في الـ 21 من أيار مجدداً، بقصف المواطنين في باشور (جنوب كردستان)، حيث قصفت سيارة مدنية في مخيم مخمور كما قصفت قرية توتاقلي التابعة لقضاء "جمجمال" في محافظة السليمانية، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين".

وأشار البيان إلى أن عملية الاغتيالات التي تطال الشخصيات الوطنية تتم بعمل مشترك ما بين استخبارات دولة الاحتلال التركي وأجهزة الاستخبارات "باراستن" التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK).

وقال البيان "تستخدم دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع على مرأى المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكناً".

ووصف البيان خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته في هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بـ اللا أخلاقية، مؤكداً أن هذه الهجمات تشكل أزمة حقيقة وعائقاً كبيراً أمام إرساء السلام والأمن في الشرق الأوسط.

أدان البيان هجمات دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ((PDK على باشور، وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد لدولة الاحتلال التركي وإيقاف هجماتها على المنطقة.

(ب ح/أم)

ANHA