على هامش المظاهرة التي خرجت، اليوم، في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، من أجل ما جرى يوم أمس، قال مواطنون لوكالتنا "إن هدف الاحتلال التركي من ما جرى يوم أمس، هو خلق الفتن بين أبناء الشعب الكردي".

المواطن حميد شيخموس قال "على شعبنا الكردي في أجزاء الأربعة أن يدرك أن هجمات الاحتلال التركي واستخباراته على باشور كردستان يهدف إلى خلق الفتنة بين أبناء الشعب الكردي".

وبيّن شيخموس أنه منذ أشهر والاحتلال التركي مستمر بشن هجماته على مناطق الدفاع المشروع مديا وآفاشين ومتينا وزاب، وهذه الهجمات هدفها إبادة الكرد والقضاء على حزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل ويناضل منذ أعوام، وينتصر دائمًا بإرادته ومقاومته على جبال كردستان، وأضاف "إن وجود الكريلا مرتبط بوجود الشعب الكردي".

المواطنة رجاء محمد قالت "الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا هي استهداف للفكر والفلسفة الحرة"، وأكدت أنهم سيبقون في الساحات وينظمون المظاهرات حتى وقف هجمات الاحتلال التركي.

وطالبت رجاء حكومتي إقليم كردستان والحكومة العراقية بتحديد موقفهما والخروج عن صمتهما وإيقاف ما يرتكبه الاحتلال التركي من هجمات ومجازر.

وبدورها، استنكرت المواطنة، جيهان محمد، القصف التركي على مخمور والهجمات على مناطق الدفاع المشروع، وتابعت قائلة "مقاومة الكريلا في جبال كردستان هي مقاومة بطولية وتاريخية، إذ تقاوم بأسلحتها البسيطة الاحتلال التركي الذي يستخدم أسلحة الناتو في هجماته على مناطق الدفاع المشروع.

(أح)

ANHA