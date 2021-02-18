أهالي الدرباسيّة: تلبيتنا لاقتراحات القائد أفشلت المؤامرة

مرّ على اعتقال القائد أوجلان 22 عاماً، في مؤامرة دولية شاركت فيها قوى دولية وإقليمية، وذلك بهدف القضاء على فكره وفلسفته ومحو الوجود الكردي.

وبهذا الخصوص أكّد عدد من مواطني ناحية الدرباسية أنّ تلبية الشّعب الكردي مطالب واقتراحات القائد أوجلان قد أفشلت المؤامرة.

المواطن فقيه حزرت قال: "القائد أوجلان ناضل في سبيل تحرير الشّعب الكردي من الأنظمة الحاكمة عن طريق فكره وفلسفته اللذين انتشرا في الشّرق الأوسط لتحقيق العدالة والمساواة لكافّة الشعوب المظلومة". مؤكّداً أنّ: "يوم 15 شباط يوم أسود على الشّعب الكرديّ في جميع أنحاء العالم".

وبدورها استنكرت المواطنة أميرة برو المؤامرة على القائد أوجلان، وقالت: "القائد أوجلان كرّس حياته في سبيل حرّية الشعب الكردي والمرأة بشكل خاص، وإنّ تركيا وجميع الدول التي شاركت في المؤامرة تخاف من فكر القائد لأنّ فكره ديمقراطيّ يدعو إلى تحرير المواطن من العبودية".

وأكّدت أميرة في ختام حديثها أنّهم مستمرّون برفع وتيرة النضال حتّى تحرير القائد من سجن إمرالي، وطالبت جميع المنظمات الإنسانية بأن تقوم بواجبها الإنساني تجاه ما تفعله تركيا.

أمّا المواطنة عيدة شريف، فقالت: "مطلبنا الوحيد هو تحرير القائد أوجلان من سجن السلطات التركية، لكي يعيش معنا بأمن وسلام، فهو كرّس حياته في سبيل تحرير أراضي كردستان ونيل الشّعب الكردي حقّه".

وبدوره قال محمد سليمان: "علينا أن نعمل معاً من أجل حرية القائد، وإنّ اقتراحات القائد أوجلان وتلبيه شعبه لمطالبه واقتراحاته قد أفشلت المؤامرة".

(إ)

ANHA